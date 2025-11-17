Conte tornato a Castel Volturno dopo il permesso-vacanza: Napoli chiamato a scacciare la crisi

Il Napoli, dopo una sosta tormentata, va a caccia di normalità.
In primis col rientro alla base di Antonio Conte, che ha fatto capolino a Castel Volturno dopo essersi assentato in accordo col club da lunedì scorso a domenica.
L'allenatore leccese ha visto concluso il proprio permesso-vacanza, dirigendo nuovamente gli allenamenti della prima squadra.
Il ritorno di Conte nel quartier generale azzurro rappresenta una simbolica pietra su cui fondare il rilancio della stagione, caduta verso il basso dopo la brutta sconfitta di Bologna.
Per farlo, all'orizzonte, il calendario propone un mini-ciclo di fuoco che fornirà risposte, segnali e certezze - nel bene o nel male - in merito agli spettri della crisi coi quali si stanno imbattendo i campioni d'Italia.