Conte tornato a Castel Volturno dopo il permesso-vacanza: Napoli chiamato a scacciare la crisi

A chi dopo la debacle di Bologna paventava esonero o dimissioni, scenari alimentati dalle parole dure riservate da Conte al momento e alla squadra, Aurelio De Laurentiis - tramite X - lunedì scorso ha risposto chiarendo il punto di vista della società:

"Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili.

Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione.

Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli".