Conte annuncia un confronto con la società dopo Bologna-Napoli: "Non accompagno un morto, non si possono fare trapianti di cuore"

Conte poi prosegue spiegando cosa intenda: "Parlo di cuore, passione, entusiasmo, voglia, queste sono le dinamiche extracalcistiche. C'è il campo e poi un aspetto che viene sottovalutato, che ti porta a fare quanto fatto di straordinario fatto l'anno scorso. Quest'anno stiamo facendo molta fatica perché non siamo squadra. Mi prendo tutta la responsabilità, ma diventa difficile anche per l'allenatore se riuscirà a cambiare questa cosa.Trapianti di cuore non si possono fare. Ognuno di noi deve ritrovare lo spirito, il cuore, la cattiveria. Le cose si fanno ma bisogna vedere come si fanno. Una cosa è fare il compitino, un'altra è giocare in una squadra con altissime aspettative.Ognuno sta pensando al suo orticello, l'avevo già visto questo e quindi voglio parlare bene con il club.Devo entrare nel cuore e nella testa dei giocatori, se c'è cuore, se non c'è diventa difficile".