Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
SSC Napoli v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Conte scherza sugli infortuni dopo Napoli-Juventus: "Cinque vittorie? Meglio continuare con l'emergenza. Non recupero nessuno, quando torna Lobotka"

Le dichiarazioni dell'allenatore dei partenopei, che analizza a caldo il big match del Maradona tra Napoli e Juventus, valido per la quattordicesima giornata di Serie A.

Pubblicità

Un altro big match. Un'altra vittoria. La quinta di fila nelle ultime due settimane. Un altro snodo di questo primo spaccato del campionato del Napoli campione d'Italia.

Al Maradona, la squadra di Conte batte la Juventus e porta a sette le vittorie consecutive in campionato in casa contro i bianconeri e si riprende la vetta della classifica, rispondendo al poker dell'Inter sul Como a San Siro.

Al termine della sfida, Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN e in conferenza stampa per analizzare il match del Maradona.

  • COMPLIMENTI ALLA SQUADRA

    "Complimenti ai calciatori perché oggi c'è solo da continuare a dire grazie, grazie, grazie perché in un momento di grandissima difficoltà a livello proprio numerico, stiiamo facendo, secondo me, delle cose incredibili. Chi gioca risponde sempre presente, con grande personalità, con grande senso di responsabilità. Sono cresciuti molto questi ragazzi da questo punto di vista. Questo sicuramente mi riempie d'orgoglio perché comunque sentono quello che stiamo facendo, hanno capito anche il momento un po' particolare che stiamo attraversando e danno risposte incredibili". 

    Poi in conferenza stampa ribadisce il concetto:

    "Abbiamo iniziato questo ciclo con impegni propanti. Dopo l'Atalanta non potevamo sbagliare col Qarabag, poi a Roma contro la capolista, poi la Coppa Italia dove siamo andati avanti e infine la Juve. Mercoledì altra gara importante contro il Benfica. Mi sento di dire grazie ai ragazzi, perchè in un momento di grande difficoltà oggettiva, anche Lobotka infortunato. Situazioni che potrebbero ammazzare chiumque, ma non noi. Meriti ai calciatori, che si sono caricati di grandi responsabilità dimostrando grande crescita da uomini. L'entusiasmo che esce da loro è evidente, se no non fai queste vittorie".

    • Pubblicità

  • MCTOMINAY E L’INFORTUNIO

    “Lui sicuramente, così come tutti gli altri, sta facendo secondo me comunque qualcosa di importante, di straordinario proprio a livello, ribadisco, di presa di coscienza della situazione, di responsabilità, di crescita e questo lo si vede in tutti i ragazzi”. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • EMERGENZA ED ELMAS

    “Oggi abbiamo parlato di Scott, ma Elmas penso che abbia fatto una prestazione insieme a lui in mezzo al campo. Era la prima volta alla fine che aveva giocato in Coppa Italia insieme ad Antonio Vergara. Questa è la prima volta perché spesso e volentieri l'ho utilizzato come sterno oppure come numero dieci in questa situazione. Abbiamo giocato Atalanta-Roma e Juventus, comunque tre partite con tutte le squadre molto forti, in una situazione di grande emergenza. L'emergenza continua, però ecco perché rimango sbalordito anche dall'entusiasmo, dall'energia che oggi i ragazzi ci stanno mettendo". 

  • LA CHAMPIONS E IL BENFICA

    “Adesso c'è da riposare, c'è da riposare, glielo ho detto, perché abbiamo due giorni e poi giochiamo in Portogallo contro il Benfica. C'è da preparare anche la partita, cercheremo di prepararla un po' di più alla lavagna perché comunque questi ragazzi hanno bisogno di recuperare energie”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • RISCHIATO POCO

    “Per quello che riguarda la partita sai, ogni partita ci sono diverse fasi, quindi dentro la partita ci sono diversi tipi di partite. I ragazzi sanno benissimo che noi se possiamo andare a pressare molto alto lo dobbiamo fare, anche perché facendo così eviti che poi, mettendosi nella tua metà campo, iniziano un pochettino a girare, iniziano a perdersi un po' i punti di riferimento. Quindi loro sanno benissimo, anche se prepariamo poi anche la risalita per andare a prestare. Io penso che comunque difendere correndo in avanti non ci fa correre tanti rischi stasera. Penso che abbiamo subito due tiri, uno il goal e l'altro alla fine di Zhegrova. Per il resto è stata una partita comunque giocata veramente con grande energia, con grande rigore tattico, anche con delle giocate secondo me importanti, che prepariamo durante la settimana, in quei due o tre giorni in cui dobbiamo prepararci”.

  • “NON RECUPERO NESSUNO"

    “Non recupero nessuno, perché Lobotka per fortuna non ha avuto niente al soleo. Calcoliamo 10-15 giorni per recuperarlo. Quindi poteva andare peggio, però quest'anno è un po' particolare. L’avevo fatto riposare con il cagliari per evitare tra virgolette alcuni problemi e nel pre-partita nel riscaldamento ha avvertito questo fastidio. Però ripeto, nella difficoltà stiamo trovando sempre delle soluzioni e questo va dato merito molto anche allo staff che sta lavorando in maniera veramente importante e va dato merito soprattutto ai calciatori perché ti senti che c'è l'ospito giusto, c'è l'entusiasmo giusto, c'è la compattezza giusta, c'è voglia comunque di essere tutti uniti e soprattutto in questo momento in cui comunque siamo in difficoltà numerica a livello di disponibilità di calciatori da mettere”.

    Poi in sala stampa:

    "Speriamo a breve di recuperare Gutierrez. Spero che tra due partite anche Lobo possa essere recuperato, gli altri sono lungodegenti".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA BATTUTA DI CONTE SUGLI INFORTUNI

    Nel corso dell’intervista, Diletta Leotta sottolinea:

    “In una situazione di emergenza totale sono arrivate con quella di questa sera cinque vittorie consecutive nelle ultime due settimane”. 

    Conte scherza e ridendo interrompe la conduttrice dei DAZN:

    “Forse è meglio continuare questa emergenza (ride, ndr). Non lo so. No, no, no, speriamo di recuperare qualcuno anche se sono un po' lungodegenti ancora.  Nelle difficoltà noi dobbiamo essere bravi a trovare la rotta giusta e mantenerla”.

Champions League
Benfica crest
Benfica
BEN
Napoli crest
Napoli
NAP
Champions League
Juventus crest
Juventus
JUV
Pafos FC crest
Pafos FC
PAF