Conte scherza sugli infortuni dopo Napoli-Juventus: "Cinque vittorie? Meglio continuare con l'emergenza. Non recupero nessuno, quando torna Lobotka"

"Complimenti ai calciatori perché oggi c'è solo da continuare a dire grazie, grazie, grazie perché in un momento di grandissima difficoltà a livello proprio numerico, stiiamo facendo, secondo me, delle cose incredibili. Chi gioca risponde sempre presente, con grande personalità, con grande senso di responsabilità. Sono cresciuti molto questi ragazzi da questo punto di vista. Questo sicuramente mi riempie d'orgoglio perché comunque sentono quello che stiamo facendo, hanno capito anche il momento un po' particolare che stiamo attraversando e danno risposte incredibili".

Poi in conferenza stampa ribadisce il concetto:

"Abbiamo iniziato questo ciclo con impegni propanti. Dopo l'Atalanta non potevamo sbagliare col Qarabag, poi a Roma contro la capolista, poi la Coppa Italia dove siamo andati avanti e infine la Juve. Mercoledì altra gara importante contro il Benfica. Mi sento di dire grazie ai ragazzi, perchè in un momento di grande difficoltà oggettiva, anche Lobotka infortunato. Situazioni che potrebbero ammazzare chiumque, ma non noi. Meriti ai calciatori, che si sono caricati di grandi responsabilità dimostrando grande crescita da uomini. L'entusiasmo che esce da loro è evidente, se no non fai queste vittorie".