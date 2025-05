Conte e il Napoli più vicini, Milan a tutta su Allegri: effetto domino in panchina tra azzurri e rossoneri

Entro sabato verrà sciolto il rebus Conte-Napoli con Allegri sullo sfondo, ma il Milan ha pronta l'offerta per convincere Max.

Rebus, domino, nodo. Chiamatelo come volete. Non uno bensì due, strettamente correlati.

Antonio Conte da una parte, Massimiliano Allegri dall'altra: nel mezzo, le panchine di Napoli e Milan.

Ballano presente e futuro, ballano scelte e strategie, ma soprattutto ballano le idee di due club che sono intenzionati a fare la voce grossa nella prossima stagione. Chi per continuare a farla, chi rilanciandosi.

E allora ne vien fuori un effetto a catena, che vede salentino e livornese sulla stessa barca per metà a tinte azzurre e per metà rossonere, chiamati a decidere cosa fare nel 2025/2026 in relazione a summit e proposte di Campioni d'Italia e Diavolo.

'Sky' offre un sunto della situazione, spiegando come Conte e il Napoli si siano nettamente riavvicinati e che il Milan sta corteggiando concretamente Max per sbaragliare la concorrenza. De Laurentiis compreso.