Conte attende un segnale da Neres: la qualità del brasiliano come arma in più del Napoli nella sfida Scudetto con l'Inter

Il tecnico degli azzurri punta forte sul brasiliano: la qualità del brasiliano può essere un fattore determinante nella volata tricolore.

Un solo imperativo per il Napoli, impegnato questa sera all'Olimpico nel Monday Night della 32esima giornata del campionato di Serie A contro l'Empoli.

Dopo la vittoria dell'Inter contro il Cagliari, la squadra di Antonio Conte è provvisoriamente scivolata a -6 dalla vetta. Di conseguenza gli azzurri scenderanno in campo al 'Maradona', contro un avversario in evidente difficoltà, con un solo risultato a disposizione, ovvero la vittoria.

Per raggiungere un obiettivo di fatto vitale per le speranze Scudetto nerazzurre, l'allenatore degli azzurri confida nelle qualità di David Neres, chiamato a marcare la differenza in questo sprint finale che mette in palio il tricolore.