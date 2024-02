Conte al Napoli? Iuliano: "Forse ha lasciato una speranza a De Laurentiis"

L'ex difensore della Juve non esclude un approdo del tecnico leccese al Maradona: "Lunedì lo incontro. Lui al Napoli? Magari se ne riparlerà".

Il futuro sportivo di Antonio Conte rimane, ad oggi, un rebus ancora tutto da risolvere.

Il tecnico leccese, senza squadra da praticamente un anno dopo la fine della sua avventura al Tottenham nel marzo del 2023, sarebbe pronto a tornare in panchina in vista della prossima stagione.

Accostato in tempi non sospetti al Napoli, ci ha pensato l'ex difensore della Juventus Mark Iuliano a riaccendere le speranze dei tifosi azzurri che, dopo un'annata complicatissima come quella in corso, vedono in Conte l'uomo giusto per riportare in alto il club tre volte Campione d'Italia.