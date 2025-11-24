Pubblicità
Confronto Allegri-Adani in tv dopo Inter-Milan: cosa si sono detti al termine del derby di Milano

L'ex difensore e ora opinionista e l'allenatore toscano del Milan si sono ritrovati in collegamento tv per la prima volta a distanza di tempo dopo le frecciatine a distanza.

“Ancora tu”. Citando un celeberrimo brano di Lucio Battisti, ecco cosa avranno pensato Massimiliano Allegri e Daniele Adani ieri sera, dopo il derby di Milano vinto per 1-0 dal Milan guidato dall’allenatore toscano contro l’Inter di Chivu.

Dopo provocazioni e frecciatine a distanza, i due si sono ritrovati in collegamento nel corso de’ La Domenica Sportiva, su Rai 2.

L’ex difensore era ospite negli studi della Rai, mentre l’allenatore livornese dei rossoneri è intervenuto in collegamento da San Siro a pochi minuti dal fischio finale della sfida che ha riportato il Milan a -2 dalla Roma capolista.

  • “BEN RITROVATO”

    “Allora Massimiliano, innanzitutto ben ritrovato” ha esordito Daniele Adani.

    Pronta la replica di Massimiliano Allegri, che ha ringraziato l’ex calciatore, che poi ha aggiunto: 

    “Onore al merito per il lavoro che stai facendo, perché non è un caso quando vinci partite così importanti contro squadre così forti e più collaudate come il Napoli di Conte e l’Inter”.

  • ADANI-ALLEGRI SUL DERBY

    Adani e Allegri hanno commentato insieme il derby Inter-Milan con l'ex difensore che ha chiesto: 

    "Avevi immaginato una partita di questo tipo? Secondo me te questa la vedi quasi come la partita perfetta, hai sofferto e rischiato, poi però hai contenuto e l'hai portata a casa". 

    La risposta dell’allenatore del Milan: 

    "Nel primo tempo ho chiesto molta più pressione, soprattutto all'inizio perché l'Inter ultimamente sblocca le partite nel primo quarto d'ora. Poi, quando loro si sono abbassati abbiamo avuto situazioni favorevoli. Dopo il vantaggio abbiamo avuto alcune situazioni in cui potevamo far meglio. È chiaro che se giochi contro l'Inter delle occasioni le subisci, ma il fatto di andare palla su palla, andare sui duelli, vincere contrasti è un buon segnale. I ragazzi sono straordinari, che vogliono migliorare e lavorano molto. È solo l’inizio di un periodo che dovrà portarci a marzo nelle migliori condizioni”.

