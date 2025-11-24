Confronto Allegri-Adani in tv dopo Inter-Milan: cosa si sono detti al termine del derby di Milano

“Ancora tu”. Citando un celeberrimo brano di Lucio Battisti, ecco cosa avranno pensato Massimiliano Allegri e Daniele Adani ieri sera, dopo il derby di Milano vinto per 1-0 dal Milan guidato dall’allenatore toscano contro l’Inter di Chivu.
Dopo provocazioni e frecciatine a distanza, i due si sono ritrovati in collegamento nel corso de’ La Domenica Sportiva, su Rai 2.
L’ex difensore era ospite negli studi della Rai, mentre l’allenatore livornese dei rossoneri è intervenuto in collegamento da San Siro a pochi minuti dal fischio finale della sfida che ha riportato il Milan a -2 dalla Roma capolista.