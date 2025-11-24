Confronto Allegri-Adani in tv dopo Inter-Milan: cosa si sono detti al termine del derby di Milano

Adani e Allegri hanno commentato insieme il derby Inter-Milan con l'ex difensore che ha chiesto:

"Avevi immaginato una partita di questo tipo? Secondo me te questa la vedi quasi come la partita perfetta, hai sofferto e rischiato, poi però hai contenuto e l'hai portata a casa".

La risposta dell’allenatore del Milan:

"Nel primo tempo ho chiesto molta più pressione, soprattutto all'inizio perché l'Inter ultimamente sblocca le partite nel primo quarto d'ora. Poi, quando loro si sono abbassati abbiamo avuto situazioni favorevoli. Dopo il vantaggio abbiamo avuto alcune situazioni in cui potevamo far meglio. È chiaro che se giochi contro l'Inter delle occasioni le subisci, ma il fatto di andare palla su palla, andare sui duelli, vincere contrasti è un buon segnale. I ragazzi sono straordinari, che vogliono migliorare e lavorano molto. È solo l’inizio di un periodo che dovrà portarci a marzo nelle migliori condizioni”.