La confessione di Mourinho: "Ho pianto una sola volta, andai a casa di Cristiano Ronaldo"

Lo 'Special One' ricorda un momento nero della sua carriera: "Perdemmo ai rigori contro il Bayern, eravamo i migliori".

Tutti lo conoscono come un uomo inscalfibile o quasi, capace di nascondere la delusione dopo una bruciante sconfitta: eppure anche José Mourinho, in una circostanza, non è riuscito a trattenere le lacrime relativamente a un risultato negativo arrivato in campo.

Intervistato da 'Prime Video Sport', il tecnico portoghese ha infatti rivelato l'unica occasione che lo ha visto commuoversi, seppur non in pubblico, in seguito ad un k.o.

L'episodio risale ai tempi del Real Madrid e alla Champions League 2011/12, in cui i 'Blancos' guidati dallo 'Special One' vennero eliminati dal Bayern Monaco in semifinale.