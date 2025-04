Il tecnico azzurro non risponderà alle domande dei cronisti alla vigilia del match di campionato contro il Torino dopo la scomparsa del Papa.

Lo Scudetto, forse, si vince anche in sala stampa. E Antonio Conte sceglie la via del silenzio alla vigilia del match contro il Torino, decidendo di non parlare in conferenza stampa.

Il tecnico del Napoli dunque non sarà a disposizione dei cronisti per indicazioni e risposte a 24 ore dalla 34esima giornata di campionato.

C'è però un motivo alla base della decisione dell'allenatore: vediamo quali.