Niente conferenza per Conceiçao prima di Milan-Feyenoord: al suo posto parlerà Ibrahimovic

Conceiçao non prenderà parte alla conferenza prima di Milan-Feyenoord: insieme a Tomori ci sarà Ibrahimovic.

Archiavata la pratica Verona in campionato non senza qualche difficoltà di troppo, per il Milan è tempo di tornare a pensare alla Champions League e al secondo atto del playoff in scena contro il Feyenoord.

Domani sera i rossoneri dovranno ribaltare a San Siro il k.o. rimediato a Rotterdam mercoledì scorso, propiziato dalla papera di Maignan su un tiro alquanto parabile di uno scatenato Paixao.

In sala stampa, alla vigilia dell'incontro europeo, non sarà però presente Sergio Conceiçao: al posto del tecnico portoghese parlerà il Senior Advisor di RedBird, Zlatan Ibrahimovic.