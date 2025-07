Allegri si presenta al Milan, è già show: "Catenaccio? No, qui giochiamo offensivi. Se vinci sei un bravo ragazzo"

AC Milan vs Bari

Max Allegri è stato presentato come nuovo allenatore del Milan, la conferenza è già virale: "Si va con il 4-3-3? Dove?".

Riecco Max Allegri. Rieccolo in Serie A e alla guida del Milan, squadra che lasciò nel 2014 dopo aver vinto anche uno Scudetto.

Scelto per la stagione 2025/2026, il mister livornese è stato presentato alla stampa nella giornata di lunedì 7 luglio, pronto a lavorare alla guida dei rossoneri dopo la complicatissima annata firmata Fonseca-Conceicao.

Nonostante abbia evitato di rispondere nello specifico ad alcune questioni, alla fine Allegri è sempre Allegri ed in conferenza non sono mancate le frasi forti e virali, le dichiarazioni che faranno parlare a lungo e i titoli che in tanti si aspettavano.