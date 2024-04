Conceição rinnova con il Porto: è ufficiale, ha rinnovato fino al 2028

Il tecnico lusitano ha deciso di legare il proprio futuro al club che allena dal 2017 e con il quale ha già vinto 10 trofei.

Le voci sul suo futuro sono aumentate nel corso degli anni e, specialmente, nelle ultime settimane, ma alla fine Sergio Conceição ha scelto la continuità.

Il tecnico portoghese ha infatti deciso di rinnovare il proprio contratto con il Porto, club che allena dalla stagione 2017/18.

Da parte dell'allenatore portoghese massima soddisfazione, ma piena consapevolezza che sul suo futuro incideranno i risultati: "Per stare nel Porto non basta avere un contratto. E questo vale per tutti", ha dichiarato ai canali ufficiali del club.