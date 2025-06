Conceicao o Sancho, uno esclude l'altro: su chi dovrebbe puntare la Juventus di Tudor?

Bianconeri chiamati a sciogliere il rebus sulla trequarti: completare l'ingaggio a titolo definitivo di Conceicao o virare sull'inglese?

Juventus impegnata con il Mondiale per Club, ma particolarmente attiva anche sul fronte mercato con Damien Comolli chiamato a gestire una serie di situazioni, sia in entrata che in uscita, destinate a plasmare il gruppo squadra con il quale la squadra di Igor Tudor affronterà la stagione 2025/26.

Nel contesto del 3-4-2-1 tanto caro al tecnico croato, in casa bianconera è tempo di definire chi andrà ad occupare la seconda casella riservata al trequartista e che con ogni probabilità andrà ad affiancare l'intoccabile Kenan Yildiz.

In tempi recenti, le manovre di marca zebrata sembrano esserci concentrate su due giocatori: Francisco Conceicao, arrivato in prestito dal Porto fino al termine del Mondiale per Club, e Jadon Sancho, ormai tagliato fuori dal progetto Manchester United, e tornato repentinamente di moda dopo il corteggiamento, non andato a buon fine, di un anno fa.

Ma chi tra Conceicao e Sancho farebbe davvero al caso della Juventus?