Incontro decisivo per la permanenza di Conceicao alla Juventus: in arrivo la "nuova" clausola, cosa manca per la chiusura dell'operazione

C. Conceicao

Il momento è arrivato per la Juventus, la decisione sulla permanenza di Conceicao non può più essere rimandata.

A 10 giorni dall'inizio del ritiro estivo, la Juventus deve accelerare sul mercato; in particolare per Francisco Conceicao, il cui futuro si deciderà con ogni probabilità a breve. Domani infatti, martedì 15 luglio, è una data chiave per l'esterno portoghese visto che cambierà la cifra della clausola rescissoria con cui sarà possibile acquistarlo dal Porto senza trattare.

La realtà però è che la Juventus da tempo ha aperto il tavolo delle trattative con il Porto, arrivando vicina all'intesa ma ancora senza accontentare le richieste del club portoghese.

Nella giornata odierna è previsto un nuovo incontro tra le parti per cercare di definire tutto e mettere fine a quella che sta diventando una telenovela di mercato. Ecco qual è la distanza tra Juventus e Porto e cosa cambia dopo oggi.