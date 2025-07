Il classe 2002 portoghese è disposto a rinunciare a una cifra importante pur di restare in bianconero: il Porto ora apre alla cessione.

Laprosegue il lavoro sul mercato, sia in entrata che in uscita, ma finora l’unica operazione ufficiale è stata l’arrivo di Jonathan David, acquistato a parametro zero a inizio luglio.Ora la priorità del club bianconero è trattenere a Torino, tornato virtualmente al Porto al termine del prestito.La trattativa ha subito una svolta decisiva grazie alla scelta dell’esterno classe 2002, che – per agevolare la permanenza in bianconero – ha deciso di rinunciare alla percentuale del suo cartellino, di cui detiene una quota insieme al Porto.