Francisco Conceicao alla Juventus, è fatta: Giuntoli scatenato, le cifre del nuovo acquisto

Non solo Nico Gonzalez, la Juventus ha acquistato anche il figlio d'arte Conceicao: altra ala per i bianconeri e Thiago Motta.

In poche ore Giuntoli ha chiuso per l'arrivo di Nico Gonzalez e Francisco Conceicao. Due nuove ali per la Juventus e Thiago Motta, che si uniranno ai bianconeri nei prossimi giorni per dare una mano nell'annata 2024/2025, appena iniziata.

Dopo Nico dalla Juventus, i bianconeri hanno chiuso anche per Conceicao, figlio d'arte reduce dall'Europeo con la maglia del Portogallo (in cui ha anche segnato). Chico arriverà in Italia domenica, per poi essere ufficialmente un nuovo acquisto di Madama tra lunedì e martedì.

In attesa delle cessioni di Kostic e Chiesa, la Juventus rifà completamente l'attacco sugli esterni, con Nico Gonzalez e Conceicao che si uniranno agli altri esterni e trequartisti presenti, dal giovane Mbangula a Weah.