Conceicao ignora Calabria al termine di Milan-Bologna: nessun saluto, cosa è successo durante la premiazione

Il Bologna sogni ad occhi aperti e grazie alla vittoria per 1-0 contro il Milan solleva al cielo di Roma la Coppa Italia a 51 anni di distanza dall'ultimo successo. Al triplice fischio finale, infatti, è esplosa la gioia a tinte rossoblù con i calciatori felsinei festanti sul rettangolo verde dell'Olimpico dopo un successo di portata straordinaria. L'articolo prosegue qui sotto E sempre sul prato dell'impianto capitolino c'è stato anche un incrocio, piuttosto 'freddo', tra Sergio Conceicao e Davide Calabria durante la premiazione che non è passato di certo inosservato.