Coppa Italia, Conceicao può essere il primo ad eguagliare Ancelotti e i grandi del passato

Dopo aver vinto la Supercoppa, Conceicao si gioca anche il successo nella Coppa Italia: in pochi hanno conquistato due trofei nella stessa annata.

Nel giro di quattro mesi, Sergio Conceicao da Coimbra ha staccato il biglietto per le montagne russe in maniera continua. Sali e scendi tra i Derby vinti, le sconfitte in campionato, il successo nella Supercoppa Italiana e la finale di Coppa Italia raggiunta. Tra voci di esonero immediato e di prolungamento della sua avventura rossonera, l'ex Porto non è mai rimasto stabile su un piano, volteggiando e affondando.

Ora Conceicao ha raggiunto la finale di Coppa Italia battendo l'Inter per 3-0 nella semifinale di ritorno in Coppa Italia, volando a Roma per giocarsi il secondo trofeo stagionale dopo quello vinto in Arabia Saudita lo scorso gennaio.Non proprio una cosa da tutti, considerando che il tecnico lusitano farebbe qualcosa che a casa Milan manca oramai dal 2008.

Nessuno, negli ultimi 17 anni, è infatti riuscito a vincere due trofei nella stessa annata. L'ultimo a riuscirsi? Un idolo assoluto come Carlo Ancelotti, da molti considerato il più grande allenatore della storia e leggenda rossonera sia da giocatore che da allenatore.