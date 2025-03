Conceicao è pronto a rilanciare Loftus-Cheek: il rientro dell'inglese complica la posizione di Joao Felix?

L'inglese, tornato a pieno regime, può essere l'arma in più per questo finale di stagione: con Reijnders intoccabile, è il portoghese a rischiare.

Il campionato del Milan ripartirà dal crash test in prgoramma domenica sera allo Stadio 'Maradona' contro il Napoli di Antonio Conte.

Un match delicatissimo per i rossoneri che, reduci da due vittorie consecutive, vanno alla ricerca di altri punti pesanti per rientrare, pienamente, nella bagarre che mette in palio il quarto posto in classifica, ovvero l'ultimo pass buon per la qualificazione alla prossima Champions League.

Un match dall'alto coefficiente di difficoltà, in virtù del quale Sergio Conceicao potrebbe giocarsi la mossa a sorpresa, ovvero l'inserimento, dal primo minuto, da parte di Ruben Loftus-Cheek.