Conceicao dà fiducia a Gimenez dopo il flop di Napoli: titolare nel derby di Coppa Italia

Il messicano non segna dal 18 febbraio e a Napoli ha fallito un calcio di rigore: contro l'Inter l'occasione per il riscatto.

Parlare di momento complicato suona quasi come un eufemismo, ma la realtà dei fatti è sostanzialmente questa. Il Milan, infatti, è alle prese con un momento davvero difficile, acuito dalla sconfitta patita sul campo del Napoli che - di fatto - riduce sensibilmente le chance dei rossoneri di strappare quel quarto posto che vale il pass per la prossima Champions League.

Domani sera a San Siro, però, i rossoneri scendono in campo per giocarsi un altro importante obiettivo di questa stagione, ovvero la gara d'andata della semifinale di Coppa Italia, che vedrà il Diavolo sfidare l'Inter nell'ennesimo derby da brividi.

Per la squadra di Sergio Conceicao, il palcoscenico della coppa nazionale assume i connotati di una vera e propria scorciatoia per giocare una coppa europea nella prossima stagione. Per farlo, l'allenatore portoghese è deciso a dare nuovamente fiducia anche a chi, ultimamente, sta faticando e non poco: ogni riferimento a Santiago Gimenez è in questo caso puramente voluto.