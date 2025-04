Conceiçao cerca di riconquistare la Juventus: senza Yildiz può essere la sua grande occasione

Bologna vs Juventus

Il portoghese ha giocato pochissimo con Tudor ma la squalifica di Yildiz potrebbe regalargli un'altra grande occasione.

Tutto come previsto. La Juventus non potrà contare su Kenan Yildiz negli scontri diretti in casa di Bologna e Lazio.

Il turco è stato squalificato per due turni dopo l'espulsione diretta rimediata contro il Monza domenica pomeriggio e dunque salterà le prossime, decisive, partite nella volata Champions.

Una pessima notizia, ovviamente, per la Juventus e per Igor Tudor che da quando è arrivato aveva subito rimesso Yildiz al centro del progetto bianconero.

L'articolo prosegue qui sotto

In assenza del numero 10 però ecco anche la grande occasione per un altro giocatore, che era stato grande protagonista all'inizio di questa stagione: Francisco Conceiçao.