Conceiçao cambia il Milan già nel primo tempo: Musah sostituito per scelta tecnica dopo 36', entra Joao Felix

AC Milan vs Lazio

Clamorosa mossa del tecnico portoghese, che opera il primo cambio per scelta tecnica senza aspettare l'intervallo contro la Lazio.

Trentasei minuti. Tanto è durata Milan-Lazio per l'americano Musah, sostituito da Sergio Conceiçao già prima dell'intervallo.

Nessun problema fisico per il centrocampista rossonero, che è stato richiamato in panchina per una scelta tecnica dell'allenatore portoghese.

Musah, schierato accanto a Fofana, era apparso in grande difficoltà, rischiando anche di rimediare il rosso diretto per un intervento su Dia lanciato a rete.

Da qui la scelta di toglierlo addirittura durante il primo tempo.