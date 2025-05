Conceiçao annuncia tre assenze per Genoa-Milan: "Abraham si è fermato, out anche Bondo e Sottil"

Le parole dell'allenatore rossonero alla vigilia del match di Marassi contro il Genoa: Milan a caccia del terzo successo di fila in trasferta.

Alla vigilia di Genoa-Milan, valida per la 35ª giornata di Serie A, l'allenatore rossonero Sergio Conceicao parla da Milanello nella consueta conferenza stampa.

La squadra arriva rinfrancata dopo il successo sul Venezia, mentre il Genoa, guidato da Patrick Vieira, ha già conquistato la salvezza matematica nonostante la recente sconfitta col Como.

Entrambe le formazioni non hanno più grandi obiettivi in campionato: i liguri vogliono chiudere al meglio la stagione, mentre il Milan cerca conferme e slancio in vista della finale di Coppa Italia, vero snodo per dare un senso alla propria annata.