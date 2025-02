Conceicao a rischio esonero dopo Torino-Milan? La situazione dell'allenatore rossonero

Dopo l'uscita di scena dalla Champions, il Milan cade anche contro il Torino: il futuro di Conceicao è legato alla qualificazione in Champions.

Dal Feyenoord al Torino. La settimana nera del Milan si chiude nel peggior modo possibile: dopo l'eliminazione ai playoff di Champions League, i rossoneri incassano un'altra pesante battuta d'arresto in campionato perdendo 2-1 contro il Torino di Paolo Vanoli.

Una sconfitta dal peso specifico non indifferente e che impedisce al Diavolo di accorciare il gap sul quarto posto dopo il mezzo passo falso della Lazio contro il Venezia. La sconfitta contro il Toro, infatti, mantiene il Milan inchiodato al settimo posto a quota 41 punti. In altre parole, Leao e compagni sono costretti a rincorrere e d'ora in avanti il margine di errore sarà di fatto vicinissimo allo zero.

L'articolo prosegue qui sotto

In questo contesto di grande difficoltà, sotto la lente di ingrandimento finisce inevitabilmente il progetto tecnico di Sergio Conceicao, con la posizione del tecnico portoghese che è a questo punto rischia di non essere più intoccabile come si pensava soltanto fino a poche settimane fa.