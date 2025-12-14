Uno dei motivi principali per i quali il già citato Bakayoko ha faticato a trovare spazio ultimamente è che Diomande è stato una rivelazione per il Lipsia in questa stagione. L'acquisto dell'ivoriano sembra essere stata una mossa astuta da parte del Red Bull Group: il diciannovenne è costato solo 20 milioni di euro quando è arrivato dal Leganes e il club della Bundesliga sembra già pronto a realizzare un notevole profitto sul proprio investimento.

La decisione dell'allenatore Ole Werner di spostare Diomande dalla fascia sinistra a quella destra in ottobre si è rivelata vincente, cosa questa confermata dai nove goal segnati nelle ultime sette partite, tra cui una tripletta nel secondo tempo contro l'Eintracht Francoforte. Dribblatore veloce e brillante, con un occhio chiaramente attento alla porta, il giovane ivoriano potrebbe essere il successore ideale a lungo termine di Salah, ma il Lipsia non avrà fretta di lasciarlo andare.