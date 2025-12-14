Non c'è sicuramente modo di tornare indietro per Mohamed Salah , dopo il suo sfogo pubblico contro il Liverpool e l'allenatore Arne Slot. I Reds potrebbero prepararsi a una cessione milionaria, mentre i vertici della Saudi Pro League hanno di fatto confermato che faranno tutto il possibile per portare il fuoriclasse egiziano in Medio Oriente.
Dopo aver accusato il club di averlo "gettato sotto un autobus" e aver rivelato che il suo rapporto con Slot è ormai inesistente, la straordinaria era di Salah ad Anfield sembra volgere al termine in modo triste. Resta da vedere se ciò avverrà a gennaio o in estate, ma è sempre più chiaro che il Liverpool mettere in atto un piano per la successione.
Si dice che il Liverpool non voglia vendere adesso, ma anche che i dirigenti della Saudi Pro League abbiano voglia di piazzare un ennesimo colpo, e sembra solo una questione di tempo prima che arrivi un'offerta. Con il futuro di Salah tutto da scrivere, il club deve ora pianificare il futuro, ma chi potrebbe colmare il vuoto? Antoine Semenyo del Bournemouth è emerso questa settimana come una possibilità concreta, anche se i Reds dovrebbero affrontare la forte concorrenza del Manchester City e del Tottenham e la sua forma è calata negli ultimi tempi.
Se questa opzione fallisse, quali sarebbero le alternative? Di seguito, GOAL valuta tutte le possibili soluzioni per il Liverpool...