Mohamed Salah replacements
Krishan Davis

Con chi potrebbe sostituire Salah il Liverpool? Le possibili opzioni per i Reds

Da Rodrygo a Christian Pulisic, GOAL valuta le opzioni a disposizione del Liverpool mentre si profila all’orizzonte l'addio di Mohamed Salah.

Non c'è sicuramente modo di tornare indietro per Mohamed Salah , dopo il suo sfogo pubblico contro il Liverpool e l'allenatore Arne Slot. I Reds potrebbero prepararsi a una cessione milionaria, mentre i vertici della Saudi Pro League hanno di fatto confermato che faranno tutto il possibile per portare il fuoriclasse egiziano in Medio Oriente. 

Dopo aver accusato il club di averlo "gettato sotto un autobus" e aver rivelato che il suo rapporto con Slot è ormai inesistente, la straordinaria era di Salah ad Anfield sembra volgere al termine in modo triste. Resta da vedere se ciò avverrà a gennaio o in estate, ma è sempre più chiaro che il Liverpool mettere in atto un piano per la successione.

Si dice che il Liverpool non voglia vendere adesso, ma anche che i dirigenti della Saudi Pro League abbiano voglia di piazzare un ennesimo colpo, e sembra solo una questione di tempo prima che arrivi un'offerta. Con il futuro di Salah tutto da scrivere, il club deve ora pianificare il futuro, ma chi potrebbe colmare il vuoto? Antoine Semenyo del Bournemouth è emerso questa settimana come una possibilità concreta, anche se i Reds dovrebbero affrontare la forte concorrenza del Manchester City e del Tottenham e la sua forma è calata negli ultimi tempi. 

Se questa opzione fallisse, quali sarebbero le alternative? Di seguito, GOAL valuta tutte le possibili soluzioni per il Liverpool...

  Johan Bakayoko (Lipsia)

    Johan Bakayoko (Lipsia)

    Probabilmente un outsider in questa corsa alla successione, Bakayoko è stato a lungo oggetto di voci che lo davano come obiettivo del Liverpool sin dal suo esordio nel PSV Eindhoven, arrivando persino a dichiarare nel gennaio 2025 che avrebbe "sicuramente potuto unirsi" ai Reds dopo aver segnato un goal in Champions League contro di loro. Tuttavia, queste voci si sono recentemente placate e il belga ha da allora compiuto un passo avanti nella sua carriera.

    L'ala è approdata all'RB Lipsia in estate per quello che sembrava un classico trasferimento di transizione, ma dopo un inizio brillante ha perso smalto e ora si ritrova a ricoprire un ruolo marginale in squadra. Non sarebbe una sorpresa se i Reds lo tenessero ancora sotto osservazione, dato che potrebbe rappresentare una soluzione più economica e a breve termine se Salah dovesse partire già a gennaio.

  Bradley Barcola (PSG)

    Bradley Barcola (PSG)

    La scorsa stagione, Barcola sembrava essere "l'altra ala" del Paris Saint-Germain, con Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue che hanno monopolizzato le luci della ribalta mentre i campioni di Francia conquistavano l'ambito primo titolo di Champions League. Il suo status di terza scelta ha dato vita a voci concrete di un suo trasferimento al Liverpool durante l'estate, voci che poi sono ora riemerse con il futuro di Salah seriamente in dubbio.

    Tuttavia, i problemi fisici di Doue nei primi mesi della stagione 2025-26 hanno permesso a Barcola di riconquistare un posto da titolare, e il fatto che il suo compagno di squadra non sia ancora tornato in campo con l'avvicinarsi della finestra di mercato di gennaio esclude praticamente la possibilità di una sua partenza nel nuovo anno. Detto questo, i Reds potrebbero aver gettato le basi per un investimento estivo da oltre 100 milioni di euro.

  Yan Diomande (Lipsia)

    Yan Diomande (Lipsia)

    Uno dei motivi principali per i quali il già citato Bakayoko ha faticato a trovare spazio ultimamente è che Diomande è stato una rivelazione per il Lipsia in questa stagione. L'acquisto dell'ivoriano sembra essere stata una mossa astuta da parte del Red Bull Group: il diciannovenne è costato solo 20 milioni di euro quando è arrivato dal Leganes e il club della Bundesliga sembra già pronto a realizzare un notevole profitto sul proprio investimento.

    La decisione dell'allenatore Ole Werner di spostare Diomande dalla fascia sinistra a quella destra in ottobre si è rivelata vincente, cosa questa confermata dai nove goal segnati nelle ultime sette partite, tra cui una tripletta nel secondo tempo contro l'Eintracht Francoforte. Dribblatore veloce e brillante, con un occhio chiaramente attento alla porta, il giovane ivoriano potrebbe essere il successore ideale a lungo termine di Salah, ma il Lipsia non avrà fretta di lasciarlo andare.

  Dango Ouattara (Brentford)

    Dango Ouattara (Brentford)

    Ouattara, uno dei protagonisti meno celebrati della stagione di Premier League finora, ha dato al Brentford un ottimo ritorno sull'investimento dopo il suo trasferimento record dal Bournemouth per quasi 50 milioni di euro durante l'estate. Il versatile attaccante del Burkina Faso è stato determinante nell'inaspettata scalata in classifica della sua squadra sotto la guida di Keith Andrews nella prima metà della stagione, totalizzando sette goal e assist al momento della stesura di questo articolo, nonostante abbia saltato le prime due partite per infortunio.

    Sebbene sia una scelta insolita, essendo un giocatore collaudato in Premier League e avendo solo 23 anni, Ouattara rappresenterebbe sicuramente un investimento migliore rispetto a molti altri nomi presenti in questa lista, dato che la campagna acquisti estiva del Liverpool ha alleviato la necessità di sostituire Salah con un'altra superstar di fama mondiale. Come l'uomo di cui prenderebbe il posto, potrebbe diventare un eroe ad Anfield.

  Christian Pulisic (Milan)

    Christian Pulisic (Milan)

    Sono molte le voci che vogliono Pulisic nel mirino del Liverpool da anni, fin dai tempi dellasua esplosione al Borussia Dortmund, quando l'ex allenatore del BVB Jurgen Klopp era alla guida dell'Anfield. Da allora ha giocato per il Chelsea e il Milan senza che i Reds abbiano mai formalizzato il loro presunto interesse, forse aspettando il momento giusto che potrebbe essere finalmente arrivato.

    Dopo un periodo segnato da infortuni al Chelsa, Pulisic sta vivendo un'esperienza impressionante al Milan, culminate con la sua affermazione come capocannoniere della Serie A in questa stagione insieme all'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez con sette goal. Certo, ultimamente ha giocato in posizione più centrale, ma la stella della Nazionale statunitense è diventato proprio il tipo di attaccante decisivo che il Liverpool potrebbe aver cercato a lungo.

  Rodrygo (Real Madrid)

    Rodrygo (Real Madrid)

    L'opzione più allettante. Il Liverpool, è stata indicato come potenziale destinazione per Rodrygo che, da quando Xabi Alonso ha preso le redini del Real Madrid in estate, ha visto gradualmente diminuire il suo minutaggio; finora ha giocato meno di 400 minuti nelle 14 partite di Liga disputate dai Blancos. Questo, insieme allo sfogo di Salah, ha inevitabilmente portato alla ricomparsa delle voci legate ad un interesse nei suoi confronti.

    Ma con ancora due anni e mezzo di contratto, Rodrygo non sarebbe economico - probabilmente costerebbe più di 100 milioni di euro - e ora potrebbe essere incline ad aspettare la fine del mandato di Alonso, dato che la pressione sull'ex giocatore del Liverpool aumenta dopo un calo di forma e di risultati del Real. Un nuovo allenatore porterebbe una ventata di novità. È anche abbastanza chiaro che lui non vuole lasciare Madrid. "Finché il Real Madrid mi vorrà, io resterò qui", ha dichiarato a ottobre.

  Nico Williams (Athletic Bilbao)

    Nico Williams (Athletic Bilbao)

    Williams dovrebbe trasferirsi nei prossimi mesi, nonostante abbia rinnovato con il suo club la scorsa estate, con grande disappunto e imbarazzo del Barcellona. Non sarebbe una sorpresa vedere il Liverpool provare ad assicurarsi Nico il prima possibile; il calciatore della Nazionale spagnola rappresenta un obiettivo raggiungibile, un'ala di alto livello che ha il potenziale per sostituire a lungo termine l'egiziano, anche se gioca prevalentemente a sinistra.

    La concorrenza per il 23enne potrebbe però rivelarsi l'ostacolo più significativo. In precedenza era stato riferito che il Barcellona era la sua destinazione preferita, anche se quei ponti potrebbero essere stati bruciati. L'Arsenal e il Bayern Monaco sono altre grandi squadre europee che si ritiene nutrano un serio interesse per lui, la cui nuova clausola di rescissione è fissata a 90 milioni di euro.

  ...o l'opzione interna?

    ...o l'opzione interna?

    Ma il Liverpool ha davvero bisogno di spendere soldi? È una domanda a cui dovranno rispondere con grande attenzione, poiché nelle loro file hanno qualcuno che potrebbe davvero far loro risparmiare una somma significativa di denaro nel lungo periodo, ma sostenerlo richiederà molta fiducia da parte di Slot e del club. Di fronte al compito poco invidiabile di sostituire Salah, Rio Ngumoha potrebbe colmare il vuoto lasciato?

    Il diciassettenne ha un potenziale generazionale e, secondo quanto riportato, precedenti tentativi di trasferimento - come nel caso di Barcola - sono stati annullati per non ostacolare il percorso del giovane verso la prima squadra. L'uscita dell'egiziano lo libererà completamente. Il Liverpool non dovrebbe nemmeno aver bisogno che la sua nuova ala destra garantisca lo stesso rendimento che Salah, visto che tale onere dovrebbe toccare ad Alexander Isak e Florian Wirtz che la scorsa estate sono costati una fortuna.

