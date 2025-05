Con chi giocherà il Mondiale per Club Cristiano Ronaldo? La conferma di Infantino: "C'è la possibilità che partecipi"

L'Al-Nassr non disputerà il Mondiale per Club, ma Cristiano Ronaldo potrebbe giocarlo comunque: più di una trattativa in corso con altri club.

Tanti goal ma ancora nessun titolo: l'avventura in Arabia Saudita di Cristiano Ronaldo non sta procedendo come previsto sotto l'aspetto dei risultati collettivi.

In più, a minare le certezze su un futuro ancora all'Al-Nassr, c'è un contratto in scadenza il 30 giugno e non ancora rinnovato: al contempo un'occasione, forse, per colmare una lacuna.

Il prossimo 14 giugno, infatti, prenderà il via il Mondiale per Club con ben 32 squadre partecipanti: l'Al-Nassr non è riuscito a qualificarsi, ma Cristiano Ronaldo potrebbe comunque essere in campo negli Stati Uniti.