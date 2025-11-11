Pubblicità
Michael Di Chiaro

Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus, è ufficiale: il comunicato del club bianconero

Il dirigente francese, dopo l'ingresso nel CdA, assume in via ufficiale la carica di nuovo ad bianconero.

Damien Comolli è il nuovo amministratore delegato della Juventus.

Il dirigente francese, approdato lo scorso giugno in quel di Torino, compie un importante passo all'interno del corpo dirigenziale bianconero, diventando di fatto il punto focale del nuovo corso a tinte zebrate.

Di seguito il comunicato del club.

  • IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS

    “Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. riunitosi oggi sotto la Presidenza di Gianluca Ferrero, ha deliberato, inter alia, in ordine alla nomina delle cariche sociali e al conferimento dei poteri agli Amministratori, nonché alla costituzione dei comitati endoconsiliari e alla nomina dei relativi membri”, si legge nella nota.

    “Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Damien Comolli quale Amministratore Delegato, con contestuale cessazione del precedente incarico di Direttore Generale, conferendogli poteri di amministrazione sostanzialmente in continuità con l’assetto precedente”.

    “Dopo aver verificato e accertato l’insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa vigente in capo a tutti i Consiglieri e dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance in capo ai Consiglieri Antonio Belloni, Laura Cappiello, Francesco Garino, Kerstin Andrea Lutz, Diva Moriani e Fioranna Vittoria Negri, il Consiglio di Amministrazione, in linea con le disposizioni del Codice di Corporate Governance e la normativa applicabile, ha istituito i Comitati endoconsiliari con funzioni istruttorie, propositive e consultive ed ha nominato i relativi componenti come segue:

    • Comitato Controllo e Rischi: Fioranna Vittoria Negri (Presidente)(*), Antonio Belloni(*) e Guido de Boer(**);
    • Comitato per le Nomine e la Remunerazione: Antonio Belloni (Presidente)(*), Laura Cappiello(*) e Guido de Boer(**);
    • Comitato per le Operazioni con Parti Correlate: Laura Cappiello (Presidente)(*), Diva Moriani(*) e Fioranna Vittoria Negri(*).

    (*) Amministratore non esecutivo e indipendente (**) Amministratore non esecutivo

    “Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, confermato l’attuale composizione e durata dell’Organismo di Vigilanza e dell’Organismo di Garanzia nonché Stefano Cerrato quale Dirigente Preposto ex art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998, e di Investor Relator, di Mauro Plati quale Risk & Compliance and Internal Audit Director e di Stefania Dulio quale Head of Internal Audit. La Chief People, Culture & ESG Greta Bodino è stata nominata Dirigente Preposto alla Sostenibilità, in continuità con la nomina effettuata per l’esercizio 2024/2025”.

    “Il Consiglio di Amministrazione ha rinviato ad una successiva riunione ogni deliberazione in merito ai compensi da attribuire agli Amministratori investiti di particolari cariche”.

  • SOSTITUISCE SCANAVINO

    Comolli, nella giornata di martedì 11 novembre 2025, è diventato a tutti gli effetti il nuovo CEO bianconero, andando a sostituire Maurizio Scanavino, il quale ha ricoperto questa carica nel corso dell'ultimo triennio.

    L'ultima Assemblea degli Azionisti ha infatti ratificato la chiusura del suo mandato alla Juventus.

  • COMOLLI ANCHE NEL CDA

    Lo scorso 7 novembre, giorno dell'Assemblea degli Azionisti, Comolli è entrato a far parte anche del nuovo Consiglio d'Amministrazione del club bianconero.

    Un ulteriore segnale che certifica come l'ex presidente del Tolosa abbia ormai acquisito il ruolo di assoluto punto di riferimento all'interno della galassia juventina.

