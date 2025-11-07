Pubblicità
Matteo Occhiuto

La Juventus e l’Assemblea degli Azionisti: dal programma al CdA, ecco cosa aspettarsi, i ruoli di Comolli, Silverstone e Vercellone

Giornata importante per la Juventus: alle 10 l’Assemblea degli Azionisti delibererà su bilancio e nuove cariche.

Giornata importante in casa Juventus: andrà in scena alle ore 10 l’Assemblea degli Azionisti del club bianconero, nella quale sono previsti diversi cambiamenti nella struttura societari, nonché ovviamente l’approvazione del bilancio bianconero. 

Un momento molto atteso, in cui la principale novità sarà la nomina di Damien Comolli da direttore generale ad amministratore delegato della società, l’arrivo di Peter Silverstone a capo dell’area commerciale e di Pier Donato Vercellone in quella comunicazione. 

  • GLI OBIETTIVI L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELLA JUVENTUS

    Gli obiettivi dell’Assemblea, oltre all’approvazione del bilancio dell’esercizio al 30 giugno 2025, il cui rosso si attesterà poco sopra i 58 milioni. Un dato in netto miglioramento dell’esercizio precedente, che si era chiuso in perdita per quasi 200 milioni. Poi sarà la volta del rinnovo del CdA, dell’approvazione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui rispettivi compensi e anche la procedura per l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni.

  • COSA ASPETTARSI

    Una delle mosse che avverranno senza dubbio è la nomina di Damien Comolli ad amministratore delegato, dopo l’esperienza da direttore generale. Inoltre nel CdA entrerà una rappresentanza di Tether, detentore dell’11,5% delle quote: nella fattispecie sarà Francesco Garino, visiting professor alla Scuola di Specialità di Ortodonzia dell'Università di Roma Tor Vergata, e luminare dell'ortodonzia torinese, a dar voce il colosso cripto.


  • I NOMI CANDIDATI A ENTRARE NEL CDA DELLA JUVENTUS

    Lo scorso 17 ottobre la Juventus ha pubblicato la lista dei nomi che sono candidati a entrare nel Consiglio di amministrazione bianconero: Antonio Belloni (Presidente di LVMH Italia), Guido de Boer (Cfo di Exor dal 2022), Laura Cappiello (Of Counsel della practice Legal Risk, Compliance & Investigation di BonelliErede),  Fioranna Vittoria Negri (Dottore Commercialista e Revisore legale), Kerstin Andrea Lutz (Ceo della Billie Jean King Cup di tennis), Diva Moriani (presidente di KME Group Spa). 

  • SPALLETTI NON PARLA ALLA VIGILIA DEL DERBY

    L’allenatore bianconero non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Torino proprio a causa dell’Assemblea degli Azionisti. Vista la concomitanza dell’importante evento per la società bianconera, la decisione è stata quella di evitare di far parlare il mister di Certaldo.

