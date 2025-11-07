La Juventus e l’Assemblea degli Azionisti: dal programma al CdA, ecco cosa aspettarsi, i ruoli di Comolli, Silverstone e Vercellone

Giornata importante in casa Juventus: andrà in scena alle ore 10 l’Assemblea degli Azionisti del club bianconero, nella quale sono previsti diversi cambiamenti nella struttura societari, nonché ovviamente l’approvazione del bilancio bianconero.
Un momento molto atteso, in cui la principale novità sarà la nomina di Damien Comolli da direttore generale ad amministratore delegato della società, l’arrivo di Peter Silverstone a capo dell’area commerciale e di Pier Donato Vercellone in quella comunicazione.