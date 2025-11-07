La Juventus e l’Assemblea degli Azionisti: dal programma al CdA, ecco cosa aspettarsi, i ruoli di Comolli, Silverstone e Vercellone

Gli obiettivi dell’Assemblea, oltre all’approvazione del bilancio dell’esercizio al 30 giugno 2025, il cui rosso si attesterà poco sopra i 58 milioni. Un dato in netto miglioramento dell’esercizio precedente, che si era chiuso in perdita per quasi 200 milioni. Poi sarà la volta del rinnovo del CdA, dell’approvazione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui rispettivi compensi e anche la procedura per l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni.