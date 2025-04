Como-Torino, angolo irregolare di Biraghi: perché al 92' il goal è stato annullato

Nella moviola di Como-Torino un episodio sopra tutti: i due tocchi di Biraghi hanno portato all'annullamento del goal di Ilic.

Il Torino ha già raggiunto quota 40, ma un punto in più sarebbe stato utile per ottenere il miglior posizionamento finale in classifica. A vincere, al Sinigaglia, è però il Como, gelato al 92' dalla rete di Ilic e sollevato con un boato dopo l'annullamento della rete in seguito al doppio tocco di Cristiano Biraghi su corner.

Cosa è successo negli ultimi minuti di Como-Torino? In extratime è arrivato il più importante caso da moviola della partita, su cui l'arbitro Mercenaro ha ragione: giusto, infatti, annullare la rete dell'1-1 di Ilic, che aveva ricevuto un corner battuto dal compagno di squadra Biraghi in maniera irregolare.

Al momento dell'angolo, infatti, Biraghi è scivolato toccando per due volte, involontariamente, il pallone. Da regolamento, nell ospecifico, il giocatore che batte il corner non può nuovamente toccare la sfera, almeno prima di un tocco da parte di un compagno di squadra.