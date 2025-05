Como-Inter dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Como vs Inter

Inter di scena a Como nell'ultimo turno di Serie A: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara del 'Sinigaglia'.

Finale thrilling per la Serie A 2024/25: occasione persa per l'Inter che, a 90 minuti dal termine, è ancora a -1 dal Napoli capolista.

Solo 2-2 per i nerazzurri, fermati a San Siro dalla Lazio nel turno precedente: il prossimo ostacolo per i meneghini è il lanciatissimo Como di Cesc Fabregas.

L'articolo prosegue qui sotto

I lariani hanno pareggiato a Verona dopo una striscia positiva fatta di sei vittorie consecutive: al 'Sinigaglia' contenderanno i tre punti ai nerazzurri, obbligati a vincere e a sperare nel mancato successo del Napoli al 'Maradona' contro il Cagliari.

Di seguito tutte le info per rimanere costantemente aggiornati su Como-Inter: dalle formazioni scelte dagli allenatori alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.