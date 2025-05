Como-Inter, cosa serve venerdì per lo Scudetto o giocare lo spareggio: i risultati e Napoli-Cagliari

SSC Napoli vs Cagliari

Como vs Inter

23 maggio, ultima giornata di campionato. L'Inter prova a strappare lo Scudetto dalle mani del Napoli, quest'ultima di scena al Maradona.

Venerdì 23 maggio può essere il giorno dello Scudetto. Napoli e Inter non sono riuscite a vincere il titolo prima del 38esimo turno, che potrebbe essere quello giusto per chiudere la pratica. Attenzione, però, all'eventuale spareggio che rimanderebbe tutto ulteriormente, con la partita più importante dell'annata prevista nell'ultima settimana di maggio.

Alle 20:45 si giocano Napoli-Cagliari e Como-Inter, con la squadra di Conte che sembra avere lo Scudetto nelle proprie mani (nonostante il club isolano già salvo voglia vincere per vari trascorsi). Dopo aver assaporato il sorpasso contro la Lazio, il team nerazzurro non vuole però avere rimpianti e schiererà tutti i migliori per provare ad ottenere un titolo insperato.

Una vittoria contro la sorpresa Como, però, non basterebbe: dipenderà tutto anche dal risultato di Napoli-Cagliari.