Como-Genoa probabili formazioni, chi gioca e le ultime su Diao, Zanoli, Strefezza e Messias

Una domenica di Serie A ricchissima si apre con due incontri alle 12:30. Oltre a Venezia-Milan, infatti, a Como si gioca la sfida tra i padroni di casa e il Genoa, entrambe salve e decise a chiudere il campionato nella miglior posizione possibile, in particolare nella parte sinistra della classifica tra le prime dieci.

Nel Como non ci sarà Diao, trascinatore di questo 2025 costretto a rimanere fuori per il resto dell'annata, così come dall'altra parte Vieira non potrà contare sullo squalificato Otoa, al pari dei vari Balotelli, Cornet, Cuenca, Ekuban, Malinovskyi, Matturro e Miretti.

Entrambe a quota 39 in classifica, Como e Genoa sperano di avvicinare il Torino decimo, attualmente a +4 in classifica. Con pochi turni prima della chiusura del campionato, le due sfidanti giocheranno libere, con l'unico obiettivo di far divertire i propri tifosi.