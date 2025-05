Como-Cagliari probabili formazioni, chi gioca: le ultime su Cutrone, Marin, Strefezza e Coman

Como vs Cagliari

Il Como già salvo ospita un Cagliari che vuole chiudere la pratica e rimanere in Serie A anche l'anno prossimo: diverse squadre interessate.

Nonostante la salvezza pienamente raggiunta, la sorpresa Como vuole ancora stupire: attualmente decima, desidera chiudere la stagione di Serie A nella parte sinistra della classifica. Per il 36esimo turno di fronte un Cagliari anch'esso vicino alla conferma nella prossima massima serie 2025/2026, ma non ancora certa di potervi partecipare.

Como-Cagliari apre il sabato di Serie A, il giorno dopo la vittoria del Milan sul Bologna (3-1 in rimonta a San Siro): Fabregas e Nicola, partiti entrambi con l'obiettivo salvezza, alla fine sono distanziati di ben 12 punti, con la compagine sarda a +7 sul terzultimo posto e certa di rimanere al top del calcio italiano con un successo in Lombardia.

Nella partita d'andata giocata all'Unipol Domus, casa del Cagliari, è arrivato un 1-1 (seconda giornata). Anche nel precedente incontro, del 2022/2023, era arrivato un pari con una rete a testa, con l'altro match stagionale terminato 2-0 in favore dei rossoblù. Il team lariano non batte quello sardo dal 2001/2002, quando fu Colacone a decidere l'incontro in Serie B.