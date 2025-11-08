Formazioni ufficiali Como-Cagliari, chi gioca titolare? Le ultime su Morata, Diao, Gaetano e Borrelli

Como in lotta per le posizioni di testa, Cagliari alle prese con una difficile situazione nei bassifondi della classifica. Dalle parti opposte della graduatoria e con un periodo allo stesso modo ben diverso, le due squadre si affrontano nella sfida di sabato 8 novembre di scena al Sinigaglia.

Se il Como sta lavorando per rimanere al top nell'attuale stagione e nelle prossime, il Cagliari di Pisacane si sta scontrando con un autunno decisamente negativo dopo aver fatto ben sperare nelle prime giornate. I dati dicono tutto: nelle ultime cinque partite nove punti per i lariani, appena due per i sardi.

Fabregas e Pisacane possono contare su buona parte della rosa, nonostante siano diversi gli infortunati che non potranno prendere parte a Como-Cagliari. Per la quale i dubbi di formazione dei due mister non sono certo pochi.