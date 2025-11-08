Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Diao ComoGetty Images
Francesco Schirru

Formazioni ufficiali Como-Cagliari, chi gioca titolare? Le ultime su Morata, Diao, Gaetano e Borrelli

Classifica all'opposto per Como e Cagliari, con i lariani che vengono da nove punti nelle ultime cinque partite. Appena due, invece, quelli ottenuti dal team sardo.

Pubblicità

Como in lotta per le posizioni di testa, Cagliari alle prese con una difficile situazione nei bassifondi della classifica. Dalle parti opposte della graduatoria e con un periodo allo stesso modo ben diverso, le due squadre si affrontano nella sfida di sabato 8 novembre di scena al Sinigaglia.

Se il Como sta lavorando per rimanere al top nell'attuale stagione e nelle prossime, il Cagliari di Pisacane si sta scontrando con un autunno decisamente negativo dopo aver fatto ben sperare nelle prime giornate. I dati dicono tutto: nelle ultime cinque partite nove punti per i lariani, appena due per i sardi.

Fabregas e Pisacane possono contare su buona parte della rosa, nonostante siano diversi gli infortunati che non potranno prendere parte a Como-Cagliari. Per la quale i dubbi di formazione dei due mister non sono certo pochi.

  • COMO-CAGLIARI, LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL COMO

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Diao; Morata. All. Fabregas.

    • Pubblicità

  • COMO-CAGLIARI, LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL CAGLIARI

    CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Folorunsho, Prati; Zappa, Gaetano, Felici; Esposito. All. Pisacane.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE VEDERE COMO-CAGLIARI IN TV

    La partita di sabato 8 novembre, di scena allo Stadio Sinigaglia di Como alle ore 18:00, si può vedere in tv su DAZN.

    Chi ha attivato l'offerta Zona DAZN può comunque seguire la partita tra Como e Cagliari anche sul satellite e in particolare sul canale numero 214 di Sky, denominato DAZN 1.

    Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, Como-Cagliari è disponibile live solamente su DAZN, tramite app e sito ufficiale.

  • I PRECEDENTI DI COMO-CAGLIARI

    Chi ha vinto più volte Como-Cagliari? I precedenti sorridono alla squadra sarda, sia in terra lombarda, sia sull'isola. Ma non di molto.

    Nel 2024/2025, ovvero la prima annata del Como in Serie A dopo decenni, il team di Fabregas ha conquistato il successo per 3-1, mentre nell'altro match stagionale il risultato finale è stato di 1-1.

    In generale il Como ha ottenuto 17 vittorie contro le 20 del Cagliari, mentre i pari totali sono stati 14.

    L'ultima vittoria del Cagliari a Como risale alla Serie B 2023/2024, quando la squadra sarda vinse 3-1 (Makinwa per i padroni di casa, doppietta di Suazo e goal di Langella per gli ospiti).

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Napoli crest
Napoli
NAP
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Como crest
Como
COM