Cesc Fabregas ComoGetty Images
Michael Baldoin

Como-Cagliari dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Como di Fabregas torna in campo nel pomeriggio di sabato per affrontare il Cagliari di Pisacane nel match valevole per l'undicesima giornata di Serie A: dove vedere la gara in tv e streaming e le formazioni del match.

Il Como non ha alcuna intenzione di fermarsi e punta a restare stabilmente nelle zone alte della classifica.

La squadra di Cesc Fàbregas, nell’undicesimo turno di questa Serie A, ospita al Sinigaglia il Cagliari guidato da Fabio Pisacane.

I lariani hanno perso soltanto una delle prime dieci partite disputate in campionato e, nell’ultima giornata, hanno fermato sullo 0-0 al Napoli di Antonio Conte. 

I rossoblù, invece, non vincono dal 19 settembre scorso e hanno rimediato quattro sconfitte nelle ultime sei gare.

Di seguito tutte le info sul match: orario, formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • COMO-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Como-Cagliari

    • Data: sabato 8 novembre 2025

    • Orario: 15:00

    • Canale TV: DAZN

    • Streaming: DAZN

  • FORMAZIONI UFFICIALI COMO-CAGLIARI

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Diao; Morata. All. Fabregas.

    CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Folorunsho, Prati; Palestra, Gaetano, Felici; Esposito. All. Pisacane.

  • ORARIO COMO-CAGLIARI

    La gara fra Como e Cagliari, valida per l'11a giornata del campionato di Serie A Enilive, si giocherà sabato 8 novembre 2025, allo stadio Sinigaglia di Como, con fischio d’inizio ore 15:00.

  • DOVE VEDERE COMO-CAGLIARI IN TV

    La partita tra Como e Cagliari sarà trasmessa in diretta streaming ed in esclusiva da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

    L'alternativa, per i clienti abbonati sia a DAZN che a Sky, è quella di attivare DAZN 1 e vedere la partita sul canale numero 214 di Sky.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • COMO-CAGLIARI IN DIRETTA STREAMING

    La partita sarà visibile, appunto, su DAZN: gli utenti potranno assistere alla diretta di Como-Cagliari in streaming sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook.

  • TELECRONISTA

    La partita di DAZN sarà raccontata dalla voce di Gabriele Giustiniani.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Su GOAL potrete seguire le fasi salienti di Como-Cagliari grazie alla consueta diretta testuale.

