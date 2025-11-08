Como-Cagliari dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il Como non ha alcuna intenzione di fermarsi e punta a restare stabilmente nelle zone alte della classifica.

La squadra di Cesc Fàbregas, nell’undicesimo turno di questa Serie A, ospita al Sinigaglia il Cagliari guidato da Fabio Pisacane.

I lariani hanno perso soltanto una delle prime dieci partite disputate in campionato e, nell’ultima giornata, hanno fermato sullo 0-0 al Napoli di Antonio Conte.

I rossoblù, invece, non vincono dal 19 settembre scorso e hanno rimediato quattro sconfitte nelle ultime sei gare.

Di seguito tutte le info sul match: orario, formazioni e dove vederlo in tv e streaming.