Como-Al Ahli dove vederla: DAZN, SKY, NOW, Sportitalia o Como TV? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Como e Al Ahli si sfidano nella semifinale del torneo amichevole denominato Como Cup: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Como e Al Ahli si sfidano nella semifinale della Como Cup, torneo amichevole a quattro squadre organizzato dal club lariano.

La squadra di Fabregas sfiderà quella di Jaissle, ultima vincitrice della Champions League asiatica, in gara secca e la vincente sfiderà la vincente dell'altro confronto che vedrà sfidarsi l'Ajax e il Celtic.

L'articolo prosegue qui sotto

Per il Como si tratta della seconda amichevole estiva dopo quella vinta per 3-2 contro il Lille. Tutto su Como-Al Ahli: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.