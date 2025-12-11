Commisso sul momento della Fiorentina: "Serie B? Non possiamo permetterlo, i giocatori si devono sentire responsabili"

"Mi manca il contatto con la squadra, con i calciatori, con il Viola Park e le persone che lavorano lì ogni giorno, ma sono sempre aggiornato", ha spiegato Rocco Commisso sul suo momento personale che sta vivendo aggiungendo: "Sono amareggiato di non poter essere a Firenze per combattere come sono abituato a fare nelle situazioni di difficoltà ma al momento non riuscirei a fare un volo così lungo”.

Il Presidente della Fiorentina è stato intervistato da La Nazione e ha analizzato nel complesso la stagione dei viola ma anche gli scenari futuri, volendo comunque mandare un messaggio di sostegno e vicinanza in una situazione così complicata per la squadra e l'ambiente. Di seguito le sue dichiarazioni dove è tornato a parlare anche di Stefano Pioli.