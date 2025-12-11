Pubblicità
Andrea Ajello

Commisso sul momento della Fiorentina: "Serie B? Non possiamo permetterlo, i giocatori si devono sentire responsabili"

Rocco Commisso ha fatto il punto a 360 gradi sulla situazione della Fiorentina: "Chiedo scusa ai tifosi, situazione difficile ma non vendo il club".

"Mi manca il contatto con la squadra, con i calciatori, con il Viola Park e le persone che lavorano lì ogni giorno, ma sono sempre aggiornato", ha spiegato Rocco Commisso sul suo momento personale che sta vivendo aggiungendo: "Sono amareggiato di non poter essere a Firenze per combattere come sono abituato a fare nelle situazioni di difficoltà ma al momento non riuscirei a fare un volo così lungo”.

Il Presidente della Fiorentina è stato intervistato da La Nazione e ha analizzato nel complesso la stagione dei viola ma anche gli scenari futuri, volendo comunque mandare un messaggio di sostegno e vicinanza in una situazione così complicata per la squadra e l'ambiente. Di seguito le sue dichiarazioni dove è tornato a parlare anche di Stefano Pioli. 

  • "CESSIONE? NON HO MAI MOLLATO"

    Commisso ha poi tenuto a rispondere in maniera forte alla domanda su una possibile cessione del club: "Ancora una volta questo tema? Queste voci non fanno altro che destabilizzare ulteriormente l’ambiente quando, invece, ci vorrebbe una grande compattezza da parte di tutti. Se avessi ragionato in questa maniera ogni volta che mi sono trovato in difficoltà con una mia azienda...Tutte le aziende attraversano momenti di difficoltà ma la lungimiranza di chi guida una società sta proprio nel trarre insegnamento dai momenti bui per poter uscirne più forti. Io non ho mai mollato in nessuna delle mie attività e a maggior ragione non lo farò adesso”.

  • "A FINE STAGIONE SI VALUTA IL LAVORO DI TUTTI"

    "So che la situazione di classifica della prima squadra è molto complicata. Le persone che lavorano con me comprendono perfettamente le dinamiche e lavorano nel calcio da molti anni", le parole del Presidente viola sul momento attuale, ribadendo però la fiducia: "Hanno guadagnato la nostra forte fiducia con i risultati ottenuti la scorsa stagione e continuano ad avere il nostro pieno supporto mentre affrontiamo questo momento. Poi è chiaro che a fine stagione andrà valutato il lavoro di tutti ma in questo momento le persone che lavorano alla Fiorentina hanno la mia massima fiducia”.

  • "SERIE B? NON POSSIAMO PERMETTERLO"

    Sul rischio della retrocessione: "Viviamo una situazione difficile e dobbiamo uscirne in ogni modo, non possiamo permettere che la Fiorentina vada giù. Siamo tutti responsabili e tutti devono sentirsi responsabili. La responsabilità è condivisa da tutti: la società, i giocatori e tutte le persone che lavorano intorno alla squadra. In ogni caso i calciatori devono capire che anche loro sono responsabili, che devono metterci tutto il loro contributo e la loro dedizione, sempre”.

  • "PIOLI? QUALCOSA NON HA FUNZIONATO"

    Commisso è poi tornato sull'esperienza infelice con Stefano Pioli: "Eravamo partiti con tutti i presupposti per poter migliorare quanto ottenuto la scorsa stagione. Un mercato importante, nelle cifre. È stato un investimento importante. Eppure le scelte suggerite non lasciavano presagire che saremmo stati ora in questa condizione. Lo abbiamo cercato e lui voleva tornare a Firenze dopo l’esperienza in Arabia e con la volontà di intraprendere un percorso lungo in una città che gli è rimasta nel cuore. Purtroppo qualcosa non ha funzionato e i risultati non sono arrivati”.

  • "CHIEDO SCUSA AI TIFOSI"

    Poi le scuse ai tifosi: “Dobbiamo solo chiedere scusa per quanto accaduto a Reggio Emilia. Avevamo chiesto ai tifosi di seguirci in massa, anche in trasferta. Si sono presentati in quattromila, riempiendo di fatto lo stadio. Chilometri, sacrifici, passione pura. E noi non abbiamo risposto come dovevamo. Una situazione che mi ha rattristato tantissimo".

    Mentre per le minacce ricevute dai giocatori: "Certi soggetti non possono definirsi tifosi e come club ci siamo subito attivati con le autorità per perseguire chi si macchia di questi atti vergognosi e indegni”.

