Come vedere Real Madrid-Borussia Dortmund gratis e in chiaro: alle 22:00 in tv l'ultimo quarto di finale del Mondiale per Club

Real Madrid-Borussia Dortmund è l'ultimo quarto del Mondiale per Club: ecco come seguire la sfida gratis in diretta tv e streaming.

Si appresta a completarsi il quadro delle quattro partecipanti alle semifinali del Mondiale per Club: l'ultima scaturirà dall'incrocio tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Appuntamento alle 22:00 (orario italiano) al 'MetLife Stadium' di East Rutherford, dove si affronteranno le finaliste della Champions League 2023/24: in quella circostanza furono i 'Blancos' allora allenati da Carlo Ancelotti ad avere la meglio con le reti siglate da Carvajal e Vinicius Junior. Real Madrid-Borussia Dortmund si può guardare gratis e in chiaro: queste le opzioni per diretta tv e streaming a disposizione per il match di stasera. L'articolo prosegue qui sotto