Come vedere Inter-Kairat Almaty su Amazon Prime Video: attiva il tuo account gratis

Inter-Kairat Almaty sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video: come guardare gratis la partita di Champions League dei nerazzurri.

Quarta giornata della League Phase di Champions League: l'Inter, a punteggio pieno dopo i primi tre turni, ospita i kazaki del Kairat Almaty.

Lautaro e compagni hanno battuto Ajax, Slavia Praga e Union Saint-Gilloise senza subire alcun goal; rendimento quasi all'opposto dei prossimi avversari, sconfitti da Sporting Lisbona e Real Madrid e reduci dal primo storico punto ottenuto nella massima competizione continentale contro il Pafos.

In caso di successo, i nerazzurri ipotecherebbero quantomeno il passaggio ai playoff e rafforzerebbero la possibilità di chiudere tra le prime otto, in vista di un ciclo di ferro che li vedrà affrontare Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund.

Ma dove sarà possibile seguire Inter-Kairat Almaty? E come si potrà vedere gratis?

  • DOVE VEDERE INTER-KAIRAT ALMATY IN TV E STREAMING

    Per assistere a Inter-Kairat Almaty bisognerà scaricare l'app di Amazon Prime Video, fruibile su smart tv e non solo: anche su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

    App disponibile per il download su device portatili come tablet e smartphone; da browser sarà necessario accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali (e-mail e password) del proprio account Prime.

  • COME VEDERE GRATIS INTER-KAIRAT ALMATY SU AMAZON PRIME VIDEO

    I nuovi utenti hanno la possibilità di assistere a Inter-Kairat Almaty in modo completamente gratuito: semplicemente bisogna registrarsi e usufruire del periodo di prova della durata di un mese che, oltre a una partita per ogni turno di Champions League, offre la visione di migliaia di contenuti tra film e serie tv e i vari vantaggi in fase di acquisto dei prodotti sulla piattaforma.

    Alla fine del mese di prova, l'utente potrà decidere se procedere col rinnovo mensile (al costo di 4,99€), annuale (pagamento di 49,90€ in un'unica soluzione) oppure non proseguire in alcun modo, interrompendo il rapporto.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    A effettuare la telecronaca di Inter-Kairat Almaty sarà Sandro Piccinini, coadiuvato nel ruolo di commentatore tecnico da Massimo Ambrosini.

  • QUALI ALTRE PARTITE TRASMETTE AMAZON PRIME VIDEO

    Amazon Prime Video trasmette la miglior partita del mercoledì di Champions League: dopo Inter-Kairat Almaty sarà il turno di altre sfide visibili in esclusiva sulla piattaforma.

    • Quinta giornata: Atletico Madrid-Inter (26 novembre alle ore 21)
    • Sesta giornata: Benfica-Napoli (10 dicembre alle ore 21)
    • Settima giornata: Juventus-Benfica (21 gennaio alle ore 21)
    • Ottava giornata: partita non ancora comunicata
