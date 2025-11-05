Come vedere Inter-Kairat Almaty su Amazon Prime Video: attiva il tuo account gratis

Per assistere a Inter-Kairat Almaty bisognerà scaricare l'app di Amazon Prime Video, fruibile su smart tv e non solo: anche su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

App disponibile per il download su device portatili come tablet e smartphone; da browser sarà necessario accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali (e-mail e password) del proprio account Prime.