Come vedere Inter-Kairat Almaty su Amazon Prime Video: attiva il tuo account gratis

Quarta giornata della League Phase di Champions League: l'Inter, a punteggio pieno dopo i primi tre turni, ospita i kazaki del Kairat Almaty.
Lautaro e compagni hanno battuto Ajax, Slavia Praga e Union Saint-Gilloise senza subire alcun goal; rendimento quasi all'opposto dei prossimi avversari, sconfitti da Sporting Lisbona e Real Madrid e reduci dal primo storico punto ottenuto nella massima competizione continentale contro il Pafos.
In caso di successo, i nerazzurri ipotecherebbero quantomeno il passaggio ai playoff e rafforzerebbero la possibilità di chiudere tra le prime otto, in vista di un ciclo di ferro che li vedrà affrontare Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund.
Ma dove sarà possibile seguire Inter-Kairat Almaty? E come si potrà vedere gratis?