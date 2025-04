Come vedere Inter-Bayern su Amazon Prime Video: attiva il tuo account gratis

Inter vs Bayern Monaco

La partita Inter-Bayern è un'esclusiva di Amazon Prime Video: come vedere gratis la sfida dei nerazzurri in Champions League.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

L'Inter si prepara alla grande notte di San Siro. Mercoledì 16 aprile, la squadra di Simone Inzaghi ospita il Bayern Monaco al Meazza per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Si riparte dal 2-1 a tinte nerazzurre maturato all'Allianz Arena: il goal del vantaggio di Lautaro Martinez era stato livellato dal pareggio di Muller, ma a pochi minuti dal novantesimo ci ha pensato la zampata di Davide Frattesi a spostare l'inerzia della qualificazione dalla parte dell'Inter, che ora potrà affrontare il secondo atto con due risultati su tre a disposizione.

Amazon Prime Video, che anche nei quarti di finale trasmetterà in diretta e in esclusiva una partita a settimana, ha annunciato le due gare scelte per questo turno della competizione: tra queste c'è proprio il ritorno dell'Inter contro i bavaresi.