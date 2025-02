Come vedere Celtic-Bayern Monaco oggi in tv gratis e in chiaro: canale e diretta streaming della gara di Champions League

Celtic vs Bayern Monaco

Le info su come vedere Celtic-Bayern Monaco di Champions League in chiaro e gratis.

Celtic e Bayern Monaco a confronto nel match d'andata dei playoff di Champions League: in palio, per entrambe le squadre, c'è la qualificazione agli ottavi di finale.

Gli scozzesi hanno chiuso la precedente fase al 21° posto con dodici punti, tre in meno dei tedeschi che invece hanno dovuto accontentarsi della dodicesima posizione.

Qui troverete tutte le info su come vedere Celtic-Bayern Monaco in diretta tv e streaming, anche gratis e in chiaro.