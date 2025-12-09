Come vedere Benfica-Napoli gratis su Amazon Prime Video: attiva il tuo account

Il match valido per la sesta giornata della League Phase di Champions League tra Benfica e Napoli sarà trasmesso in diretta esclusiva da Amazon Prime Video, attraverso l'app fruibile su smart tv e non solo: anche su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

L'app è disponibile per il download anche su device portatili come tablet e smartphone; da browser basterà collegarsi sul sito ufficiale e accedere inserendo le credenziali fornite al momento della registrazione dell'account Prime.