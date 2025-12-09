Pubblicità
Benfica Napoli
Vittorio Rotondaro

Come vedere Benfica-Napoli gratis su Amazon Prime Video: attiva il tuo account

Benfica-Napoli sarà visibile in diretta esclusiva su Amazon Prime Video: come guardare gratis in tv e streaming la partita del 'Da Luz'.

Incrocio suggestivo per il Napoli, a caccia di punti per migliorare la situazione di classifica in Champions League: sulla strada dei campioni d'Italia c'è il Benfica di José Mourinho.

Sono sette i punti racimolati finora da Di Lorenzo e compagni, tre dei quali arrivati alla quinta giornata della League Phase grazie al successo del 'Maradona' sugli azeri del Qarabag: con un nuovo risultato pieno, gli azzurri si avvicinerebbero quantomeno all'approdo ai playoff, considerato che l'obiettivo della Top 8 si è fatto decisamente complicato.

Ancora più inguaiato il Benfica che, dopo aver perso tutte le prime quattro gare, è riuscito a portare a casa la prima vittoria in Europa: merito dello 0-2 sul campo dell'Ajax, ovvero l'unica squadra che non ha ancora conquistato nemmeno un punto.

Ma dove sarà possibile seguire in tv e streaming Benfica-Napoli? E come si potrà guardare gratis?

  • DOVE VEDERE BENFICA-NAPOLI IN TV E STREAMING

    Il match valido per la sesta giornata della League Phase di Champions League tra Benfica e Napoli sarà trasmesso in diretta esclusiva da Amazon Prime Video, attraverso l'app fruibile su smart tv e non solo: anche su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

    L'app è disponibile per il download anche su device portatili come tablet e smartphone; da browser basterà collegarsi sul sito ufficiale e accedere inserendo le credenziali fornite al momento della registrazione dell'account Prime.

  • COME VEDERE BENFICA-NAPOLI GRATIS SU AMAZON PRIME VIDEO

    C'è la possibilità di assistere gratis a Benfica-Napoli su Amazon Prime Video: i nuovi utenti hanno infatti diritto a usufruire di un mese di prova gratuita del servizio, il quale include al proprio interno anche altri vantaggi come la visione di migliaia di film e serie tv presenti all'interno del catalogo Prime Video.

    Alla termine del periodo di prova, l'utente potrà decidere se sottoscrivere un abbonamento mensile (al costo di 4,99€) oppure annuale (con un unico pagamento di 49,90€), o ancora non procedere in alcun modo e interrompere il rapporto.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    Telecronaca affidata a Sandro Piccinini, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

  • QUALI ALTRE PARTITE TRASMETTE AMAZON PRIME VIDEO

    Amazon Prime Video ha acquisito i diritti di trasmissione della miglior partita del mercoledì di Champions League: per questa sesta giornata la scelta è ricaduta su Benfica-Napoli.

    Qui il programma in vista dei turni successivi:

    • settima giornata: Juventus-Benfica (21 gennaio alle ore 21);
    • ottava giornata: match non ancora comunicato.
