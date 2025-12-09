Come vedere Benfica-Napoli gratis su Amazon Prime Video: attiva il tuo account

Incrocio suggestivo per il Napoli, a caccia di punti per migliorare la situazione di classifica in Champions League: sulla strada dei campioni d'Italia c'è il Benfica di José Mourinho.
Sono sette i punti racimolati finora da Di Lorenzo e compagni, tre dei quali arrivati alla quinta giornata della League Phase grazie al successo del 'Maradona' sugli azeri del Qarabag: con un nuovo risultato pieno, gli azzurri si avvicinerebbero quantomeno all'approdo ai playoff, considerato che l'obiettivo della Top 8 si è fatto decisamente complicato.
Ancora più inguaiato il Benfica che, dopo aver perso tutte le prime quattro gare, è riuscito a portare a casa la prima vittoria in Europa: merito dello 0-2 sul campo dell'Ajax, ovvero l'unica squadra che non ha ancora conquistato nemmeno un punto.
Ma dove sarà possibile seguire in tv e streaming Benfica-Napoli? E come si potrà guardare gratis?