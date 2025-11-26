Come vedere Atletico Madrid-Inter su Amazon Prime Video: attiva il tuo account gratis

Inter a punteggio pieno in Champions League: dodici punti per i nerazzurri, alle prese con l'ostica trasferta del 'Metropolitano' contro l'Atletico Madrid dell'ex Diego Simeone.

Primo scoglio di un calendario ora decisamente in salita per i nerazzurri che, dopo la sfida odierna, affronteranno le inglesi Liverpool e Arsenal e i tedeschi del Borussia Dortmund.

'Colchoneros' a quota 6 punti dopo le prime quattro uscite: infallibili davanti al proprio pubblico (sconfitte Eintracht e Union Saint-Gilloise), mentre in trasferta hanno sempre perso (3-2 a Liverpool all'esordio e 4-0 sul campo dell'Arsenal).

Ma dove sarà possibile seguire Atletico Madrid-Inter in diretta tv e streaming? E si potrà farlo gratis?