Atletico Madrid Inter AmazonGOAL
Vittorio Rotondaro

Come vedere Atletico Madrid-Inter su Amazon Prime Video: attiva il tuo account gratis

L'Inter fa visita all'Atletico Madrid in Champions League: come vedere gratis la sfida su Amazon Prime Video.

Inter a punteggio pieno in Champions League: dodici punti per i nerazzurri, alle prese con l'ostica trasferta del 'Metropolitano' contro l'Atletico Madrid dell'ex Diego Simeone.

Primo scoglio di un calendario ora decisamente in salita per i nerazzurri che, dopo la sfida odierna, affronteranno le inglesi Liverpool e Arsenal e i tedeschi del Borussia Dortmund.

'Colchoneros' a quota 6 punti dopo le prime quattro uscite: infallibili davanti al proprio pubblico (sconfitte Eintracht e Union Saint-Gilloise), mentre in trasferta hanno sempre perso (3-2 a Liverpool all'esordio e 4-0 sul campo dell'Arsenal).

Ma dove sarà possibile seguire Atletico Madrid-Inter in diretta tv e streaming? E si potrà farlo gratis?

  • DOVE VEDERE ATLETICO MADRID-INTER IN TV E STREAMING

    Atletico Madrid-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva da Amazon Prime Video attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

    L'app si può scaricare anche su device portatili come smartphone e tablet; da browser basterà accedere al sito ufficiale utilizzando le credenziali del proprio account Prime.

  • COME VEDERE GRATIS ATLETICO MADRID-INTER SU AMAZON PRIME VIDEO

    C'è un modo per vedere gratis Atletico Madrid-Inter: i nuovi iscritti ad Amazon Prime Video hanno infatti a disposizione un mese di prova che, oltre alla miglior partita del mercoledì di Champions League, mette a disposizione anche altri contenuti tra cui migliaia di film e serie tv (oltre, ovviamente, ai vantaggi in fase di acquisto dei vari prodotti presenti sulla piattaforma).

    Alla fine del mese di prova, l'utente avrà a disposizione due scelte: continuare l'abbonamento al costo di 4,99€ al mese o 49,90€ all'anno (in un'unica soluzione) oppure non procedere in alcun modo, interrompendo il rapporto.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    Telecronaca di Atletico Madrid-Inter affidata a Sandro Piccinini, coadiuvato in cabina di commento da Massimo Ambrosini.

  • QUALI ALTRE PARTITE DI CHAMPIONS TRASMETTE AMAZON PRIME VIDEO

    Come detto, su Amazon Prime Video va in onda la migliore partita del mercoledì di Champions League: per la quinta giornata della League Phase la scelta è ricaduta su Atletico Madrid-Inter. Di seguito il programma delle prossime gare in onda sulla piattaforma.

    • Sesta giornata: Benfica-Napoli (10 dicembre alle ore 21)
    • Settima giornata: Juventus-Benfica (21 gennaio alle ore 21)
    • Ottava giornata: match non ancora comunicato
