Come stanno Thuram, Bastoni e Dimarco? Le ultime dall'infermeria in vista di Juventus-Inter

Occhio all'infermeria in casa nerazzurra verso il big match dell'Allianz Stadium: rientra il terzino della Nazionale, Inzaghi ritrova anche Dumfries.

Archiviato il doppio impegno con la Fiorentina, con il successo di San Siro che ha consentito ad Inzaghi e ai suoi di accorciare sul Napoli e riportarsi a -1 dalla vetta della classifica, in casa Inter ora il focus è sul Derby d’Italia.

Domenica sera andrà in scena una delle partite più sentite dell’anno per l’ambiente nerazzurro, il match contro la Juventus, una gara da non sbagliare.

Una sfida che assume un peso specifico ancor più elevato alla luce della situazione di classifica, con le due squadre che non possono assolutamente sbagliare per non perdere terreno sulle rivali in una corsa in cui ogni punto è fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo.

L’Inter deve fare i conti con l’infermeria in vista del big match dell’Allianz Stadium, in programma domenica sera, e valutare le condizioni di alcuni calciatori usciti malconci dalla sfida di San Siro di lunedì sera.

Tra questi c’è Marcus Thuram, che è uscito anzitempo per un problema alla caviglia, ma anche Alessandro Bastoni e Marko Arnautovic.