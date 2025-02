Come stanno Douglas Luiz e Cambiaso: il punto sui due infortuni e le indicazioni verso Juventus-Empoli di Coppa Italia

I due bianconeri hanno dovuto abbandonare anzitempo la gara contro il Cagliari: le condizioni di entrambi in vista delle prossime partite.

Altro giro, altro infortunio. O meglio: infortuni. Al plurale. Perché è questo quel che è successo alla Unipol Domus durante il posticipo di domenica sera: la Juventus ha perso sia Douglas Luiz che Andrea Cambiaso.

Problema muscolare sia per il centrocampista brasiliano che per il jolly ligure: entrambi sono stati costretti ad abbandonare anzitempo la gara contro il Cagliari, venendo sostituiti rispettivamente da Mbangula e da Rouhi. Douglas Luiz, uscito all'82' per far spazio al belga, era a sua volta subentrato a Koopmeiners una ventina di minuti prima.

Come stanno Douglas Luiz e Cambiaso? Le indicazioni provenienti dalla Continassa, in particolare in vista del quarto di finale di Coppa Italia contro l'Empoli in programma mercoledì 26 febbraio.