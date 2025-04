Come sta Maignan? Le condizioni del portiere dopo lo scontro con Jimenez in Udinese-Milan

Il portiere francese è stato portato in ospedale per gli esami del caso dopo il trauma cranico in seguito allo scontro in Udinese-Milan.

Un forte spavento ha scosso il match tra Udinese e Milan, valido per il campionato di Serie A, quando al minuto 52 della ripresa Mike Maignan è stato protagonista di un violento scontro di gioco con il compagno Alex Jimenez. Il portiere francese ha riportato un trauma cranico e ha lasciato il campo in barella, inizialmente privo di sensi. Trasportato in ospedale per accertamenti, Maignan non ha mai perso conoscenza ed è rimasto vigile durante le visite. Il Milan ha confermato che gli esami effettuati hanno dato esito negativo e che il giocatore ha trascorso la notte in osservazione in ospedale, con rientro previsto a Milano nella mattinata di oggi. L'articolo prosegue qui sotto