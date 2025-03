Come sta Kean, gioca contro Panathinaikos e Napoli? L'annuncio della Fiorentina e le condizioni dell'attaccante dopo l'infortunio

L'attaccante viola si è sottopsto ad ulteriori controlli che hanno dato esito positivo, la Fiorentina conferma: "Può riprendere l'attività sportiva".

Buone notizie in casa Fiorentina. Dopo la vittoria contro il Lecce, che ha interrotto una striscia negativa appesantita da tre sconfitte consecutive, arrivano importanti novità anche sulla situazione di Moise Kean.

Il bomber viola, infatti, si era infortunato nel match contro il Verona, dopo un durissimo scontro di gioco, nel quale aveva riportato un trauma cranico.

Al termine di un breve ricovero in ospedale, il classe 2000 era stato poi dimesso e ora è ormai pronto per tornare a disposizione di Raffaele Palladino in vista dei prossimi match, molto importanti per il club gigliato. La squadra di Palladino affronterà il Panathinaikos nella gara d'andata degli ottavi di Conference League e a seguire farà visita al Napoli per la giornata numero 28 del campionato di Serie A.