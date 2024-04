Come sta andando Huijsen alla Roma: l'incredibile errore contro l'Udinese

Il giovane difensore di proprietà della Juventus sta pagando l'inesperienza a certi livelli. Clamoroso l'errore sul goal di Pereyra.

Passata la paura per le condizioni di Even Ndicka, alla Roma torna di stretta attualità il campo, in vista di un finale di stagione che i giallorossi vogliono vivere da protagonisti.

La trasferta di Udine, in tal senso, ha lasciato in eredità forti dubbi su uno dei giocatori più discussi e attesi, ovvero Dean Huijsen.

Il giovane difensore, arrivato in prestito secco dalla Juventus a gennaio, è stato protagonista negativo contro l'Udinese spalancando le porte a Pereyra per il momentaneo 1-0 friulano con un errore clamoroso.