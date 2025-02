Come sta andando Francesco Farioli all'Ajax: come gioca e i risultati dell'allenatore italiano in Eredivisie

Il tecnico italiano sta ben figurando alla guida dei Lancieri: ha riportato l'Ajax in vetta dopo più di due anni ed è agli ottavi di Europa League.

Tra gli allenatori italiani più interessanti ed emergenti sulla scena internazionale, un attenzione particolare la merita sicuramente Francesco Farioli.

Il tecnico nostrano, dalla scorsa estate, si è infatti seduto sulla prestigiosa panchina dell'Ajax e sta vivendo la sua prima stagione sul palcoscenico dell'Eredivisie alla guida dei Lancieri. Farioli è stato scelto per provare a ripristinare ordine e prestigio ad un club in difficoltà che negli ultimi due anni, oltre ad aver incassato distacchi abissali dalle rivali, ha cambiato qualcosa come cinque tecnici negli ultimi due anni: Alfred Schreuder, Johnny Heitinga, Maurice Steijn, Hedwiges Maduro, John van 't Schip.

Dopo aver mosso i primi passi da tecnico in Turchia, prima alla guida del Fatih Karagumruk e poi dell'Alanyaspor, l'ex collaborare di Roberto De Zerbi ha guidato il Nizza nella stagione 2023/24, arrivando quinto in Ligue 1, prima di approdare in quel di Amsterdam. Si tratta del primo allenatore non olandese a sedersi sulla panchina dell'Ajax dal 1997, quando in quell'occasione al timone olandese venne scelto Morten Olsen.