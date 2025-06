Come può cambiare l'Inter dopo il crollo in finale di Champions League: chi parte, chi resta e chi arriva in nerazzurro

Dopo la disfatta di Monaco di Baviera ecco come può cambiare la formazione nerazzurra a partire dal futuro di Simone Inzaghi.

Fa ancora male, malissimo, il fragoroso tonfo in finale di Champions League. La sconfitta per 5-0 nell'atto finale contro il PSG ha fiaccato in maniera evidente il morale dell'Inter, macchiando inevitabilmente una stagione che si è conclusa, per la prima volta negli ultimi cinque anni, senza trofei.

La delusione è ancora piuttosto marcata, ma il club nerazzurro è chiamato a reagire e a pianificare le prossime mosse che, di fatto, andranno a definire il futuro e, soprattutto, la prossima stagione.

Come può cambiare l'Inter dopo la finale di Champions League: chi parte, chi resta e chi può arrivare a vestire la maglia nerazzurra.